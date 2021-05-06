Жители четырёх секторов столицы временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Александру Негру-Водэ, 107 – 117, 164 – 210, 9999, Буребиста, 113, 114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй, 170, 180, 182, 188, 269, 279, 285 – 331, 666, 999, Гренобле, 279, 311, 325 – с 15:00 до 17:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 75, 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, Ливиу Деляну, 1/3 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 178 – 202, Михаил Лермонтов, 142 – с 09:10 до 18:00. Колумна, 171, Михай Витязул, 1, 1A, 3, 999, 9999, Митрополит Дософтей, 142, 144 – с 10:30 до 17:00. Николае Йорга, 1 – с 09:00 до 14:00. Сергей Лазо, 11A – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Архангел Михаил, 28, Григоре Виеру, 11, 13, 13/1, 16, 17, 17/1, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 25/1 – с 14:00 до 17:00.

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