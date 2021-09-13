Жители четырёх секторов столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Дурлешть, 9999, Хынчештское шоссе, 256, 256/1 – с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00.

Центр:

Г. Кашу, 1, 19-33, 20/1, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14-24, Н. Тестимицану, 6, 9/1, 14/1, 16 – с 08:45 до 16:00. 31 августа, 58-66, 63, 83-85, Армянская, 33-35, 40-42, 999, 9999, Букурешть, 999, 9990, В. Александри, 62-70, 71, 999 – с 09:10 до 17:00.

Чеканы:

Волунтарилор, 5/3, 5/4, 9, 10, 10/1, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/3, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 999 – с 11:00 до 17:00.

Рышкановка:

Подгоренилор, 36 – с 09:30 до 17:00.

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