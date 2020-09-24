Жители четырёх секторов столицы останутся без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 24 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобля 257 – с 09:00 до 14:00.

пр-т Дачия 50, В. Кручий 4/6 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Пушкина 41 – с 10:00 до 14:00.

ул. А. Щусева 96, 99, 100, 101, Букурешть 9999, К. Стере 999, М. Чиботарь 6, 8A, М. Когэлничану 70, 76, Н. Йорга 18 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть 2, 999, 333, К. Дачилор 1-11, 999, 4-114, Ероий Нямулуй 3-7, 13, 23, 29-67 – с 09:10 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 14/1, подъезды 1-2 (кв. 1-48) – с 09:30 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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