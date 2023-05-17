Сотни жителей Центра и Рышкановки сегодня останутся без света

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Поставщик услуги сообщает, что 17 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Колумна, 108-126, 121, 127-133, 134-138, M. Чеботарь, 26-28, 57-61, М. Бэнулеску-Бодони, 47, 51, 53, 999, 9004, M. Дософтей, 100-110, Сф. Цэрий, 30, Триколорулуй, 30-42, 35-39, бул. Штефана чел Маре, 101, 103, 9005, 9006 – с 09:30 до 17:00.

ул. Г. Асаки, 11/1, 11/2, 19A – с 09:00 до 13:00.

ул. Лакулуй, 2, 5-7, 11-21, 12, 20-26, 29, 30, В. Дическу, 13-19, 48-64, В. Александри, 1, 6-8, 13, 17, 27-49 – с 13:00 до 17:00.

шоссе Хынчешть, 206-238, 217-255, В. Ковтун, 2-40, 3-37, пер. В. Ковтун, 12 – с 09:20 до 17:20.

ул. А. Бернардацци, 50 – с 09:10 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Кантонулуй, 2-10, 24, 35-49, 54-72, Конструкторилор, 37, Г. Мадан, 15, 23, M. Витязул, 18-20, Петрикань, 13-21, 26, 32, 38-58, 53, 66, 84, 87/3, 87/5, 87/6, 88, 88/1, 88/2, 88/6, 88/7, 88/8, 92A, 94-96, 164-166, 182-192, 999, пер. 2 Петрикань, 1, 1A, 1/1, 5, 6-8, пер. Петрикань, 7, 15A, 82-84, Поштей, 58-78, 78/1, 78/3, 92/4, 92/5, пер. Поштей, 1-9, 8A, 10-22, С. Тимошенко, 7 – с 09:10 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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