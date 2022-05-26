Жители Бричанского района выступают в защиту Игоря Додона

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Жители населенных пунктов Бричанского района выступили в защиту экс-президента Республики Молдова Игоря Додона.

Так, жители коммуны Бэлкэуць выразили возмущение тем, что действующее правительство оказалось не способно решать проблемы страны и граждан из-за своей некомпетентности, поэтому занимается репрессиями против оппозиции.

Селяне Котюжень считают, что Игорь Додон задержан незаконно, а власти должны решать проблемы страны вместе с оппозицией, за одним столом переговоров, для того чтобы вывести страну из кризиса. Граждане коммуны Мэркэуць считают абсурдными и безосновательными против обвинения экс-президента.

– Как можно обвинять в предательстве Родины патриота и молдавского государственника? С сожалением констатируем, что правовые государственные институты страны захвачены и находятся под контролем партии ПДС и Майи Санду, – пишут селяне в своей декларации.

Жители коммуны Медвежа считают, что истерия, которая сегодня разжигается вокруг бывшего президента Республики Молдова – это ничто иное как страх, что народ поднимется на протесты против геноцида, проводимого режимом по отношению к собственным гражданам.

Игорь Додон аргументированно критиковал режим, чем и вызвал репрессии против себя, считают жители города Бричаны. Они требуют немедленно освободить экс-президента страны.

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