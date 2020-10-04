Жители Бричан тепло встретили Игоря Додона: общение с президентом вызвало огромный интерес у граждан (ФОТО)

Жители Бричан тепло встретили Игоря Додона: общение с президентом вызвало огромный интерес у граждан (ФОТО)
Сегодня Игорь Додон провел встречи с жителями Бричанского и Окницкого районов. В райцентре Бричаны, городе Липканы и селе Тецкань глава государства побеседовал с нашими согражданами, которых, как правило, волнуют схожие проблемы: зарплаты и пенсии, ремонт дорог, обеспечение населенных пунктов питьевой водой, поддержка аграриев и других экономических агентов. 

– Мне хорошо знакомы трудности, с которыми сталкиваются наши люди. Более того, мы решали многие актуальные проблемы в области здравоохранения, образования, социальной защиты, и я продолжу делать всё, что в моих силах, для реализации конкретных проектов на благо населения, – отметил он на своей странице в соцсети. 
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