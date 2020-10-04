Жители Бричан тепло встретили Игоря Додона: общение с президентом вызвало огромный интерес у граждан (ФОТО)

– Мне хорошо знакомы трудности, с которыми сталкиваются наши люди. Более того, мы решали многие актуальные проблемы в области здравоохранения, образования, социальной защиты, и я продолжу делать всё, что в моих силах, для реализации конкретных проектов на благо населения, – отметил он на своей странице в соцсети.