Жители Ботаники и Чекан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 45/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Гренобля 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Валя Кручий 23, 24, 26 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 18/1, Будешть 32A, Флорень 1-19, 4-20, M. Дрэган 8, 10, 10/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 28, Мерень 16-20, 17, пер. Мерень 1-19, 16-24, Петродава 19, В. Варзарь 2-20, 11, В. Бузеску 3-11 – с 09:00 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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