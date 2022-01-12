Жители Ботаники и Центра временно останутся без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Индепенденцей, 9/4 – с 08:45 до 10:00.

Центр:

31 Августа, 60, 63, Армянская, 28/1, 30, 30/3, 37/1, Букурешть, 34-38, 43-51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 – с 09:15 до 17:00.

Антон Крихан, 1-9, 9A, 4-6, 10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Георге Менюк, 30/2, Лакулуй, 1-3, 9-13, 6-8, 22-32, 32A, 23-27, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 42/1, 42/2, 42/3, 5-25 – с 09:20 до 17:20.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.