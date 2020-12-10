Жители Ботаники, Центра и Рышкановки останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 99, 9999, Салкымилор, 28, Пэдурий, 20, 20/1, 22, 36, Грэдина Ботаникэ, 9 – с 09:20 до 16:20.

Центр:

Г. Асаки, 25, 27, 27 J, V, B, 32/2, 48, 48/1, 52 – с 09:00 до 17:00; Г. Асаки, 48/2 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

А. Руссо, 3/2, 3/3, Мирон Костин, 14, 16, 18, Московский проспект, 2, 4/4, 4/5, 6A – с 09:45 до 17:00; А. Хыждеу, 110, Г. Кошбук, 22/1, Якоб Хынку, 3, 3J, 8/1, Октавиан Гога, 22 – с 08:45 до 16:45; Акад. Н. Корлэтяну, 1-19, 27, 8-54, Акад. Е. Кошериу, 3-17, 6-22, Акад. С. Бережан, 2-16, 15, Буковиней, 52, 68, 999, Константин Константинов, 2-20, Еуджен Руссев, 3-9, 10-14, Георгицэ Д, 2-8, 3-7, Валентин Рошка, 4-18, Василе Цепордей, 5-15, 8-12 – с 09:30 до 17:00.

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