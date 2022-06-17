Жители Бельц, Сорок и Флорешт временно останутся без газа

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С 21 по 30 июня компания “Молдоватрансгаз” будет проводить плановые ремонтные работы при условии временного прекращения транспортировки природного газа. Таким образом, в Бельцах, Сороках и Флорештах временно отключат подачу голубого топлива.

– Все представители государственных учреждений были уведомлены о временной остановки подачи природного газа и неудобствах, связанных с характерным звуком, который будет издаваться в результате продувки магистрального газопровода, – говорится в сообщении ведомства.

После завершения работ подача природного газа будет восстановлена.

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