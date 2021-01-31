Жители Бельц массово встали на защиту русского языка

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Сегодня, 31 января, митинг в поддержку русского языка прошел и в Бельцах. Возмущенные политическим решением Конституционного суда о признании неконституционным Закона о функционировании языков на территории нашей страны сотни бельчан вышли сегодня на улицы своего города, чтобы заявить, что не допустят дискриминации по языковому признаку.

– Мы считаем молдавский язык государственным, а русский – языком межнационального общения! Бельчане не намерены терпеть провокационные действия так называемого президента “хороших людей”, обманувшего сотни тысяч русскоязычных граждан Республики Молдова! Мы должны сплотиться и дать жёсткий отпор тем, кто решил делить граждан по языковому признаку! – такие заявления звучали сегодня во время митинга в северной столице.

Напомним, акции протеста против решения Конституционного суда и в поддержку русского как языка межнационального общения прошли на этой неделе по всей республике.

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