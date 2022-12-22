Жители Бельц и ряда городов страны будут больше платить за отопление, а в Кишинёве вырастет цена подогрева воды

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Жители Бельц будут больше платить за отопление. В среду НАРЭ утвердило на поставляемую Акционерным обществом „CET Nord” тепловую энергию тариф в размере 3905 леев/Гкал без учёта НДС. Новая цена на 28% или на 853 лея выше действующей.



На теплоноситель, который поставляет АО „Comgaz-Plus”, утвержден тариф в размере 4806 леев/Гкал, что на 1040 леев больше (+28%) действующего тарифа. Потребители предприятия „Rețelelor si Centralelor Termice Comrat” будут платить 4355 леев/Гкал, что на 1013 леев больше, чем сейчас (+30%), а потребители АО „Apă-Canal Chişinău” – 4271 лей/Гкал (за подогрев воды), что на 1137 леев больше (+36%).

Для потребителей, обеспечиваемых теплоносителем предприятием „Servicii Comunale Glodeni”, был утверждён тариф в размере 4208 леев/Гкал, что на 978 леев выше (+30%) действующего тарифа. Для „Антермо” утверждён тариф в 4208 леев/Гкал, что на 1021 лей выше (+32%), чем действующий тариф, а для „Servicii Comunal-Locative Orhei” – 4445 леев/Гкал, увеличившись на 933 лея (+27%).

Национальное агентство по регулированию в энергетике уточняет, что основной причиной корректировки тарифа на тепловую энергию является полное отражение регулируемой цены закупки природного газа в структуре утверждённых тарифов. Таким образом, данный компонент увеличился с 18345 леев/1000 м3 до 24915 леев/1000 м3.

Новые тарифы вступят в силу со дня публикации в „Официальном мониторе”.

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