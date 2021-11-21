Жители Бельц и ещё 14 населённых пунктов выбирают сегодня примара

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В воскресенье, 21 ноября, жители муниципия Бельцы и 14 других населённых пунктов выберут своего примара. Избирательные участки будут открыты с 07.00 до 21.00 часов. На 15 мандатов примара претендуют 52 кандидата: 41 выдвинут политическими партиями, а 11 – независимые.

В четырёх населённых пунктах баллотируются по четыре кандидата на должность примара. Это коммуны Хыртоп, Чимишлия, поселок Купчинь, Единец, село Паланка, Штефан-Водэ и коммуна Негурений Векь, Унгень. В пяти населённых пунктах было зарегистрировано по три кандидата: село Опачь, Кэушень, село Хлиная, Единец, коммуна Ишкалэу, Фэлешть, село Бэлчана, Хынчешть, коммуна Князевка, Леова. В пяти других населённых пунктах зарегистрировано по два конкурента: коммуна Украинка, Кэушень, село Кэлинешть, Фэлешть, село Пырлица, Фэлешть, коммуна Каменка, Глодень, село Штефэнешть, Штефан-Водэ.

По данным Государственного реестра избирателей, у урн ожидают 130,4 тысячи граждан, имеющих право голоса. Отпечатана 131 тысяча бюллетеней. Для выборов примара муниципия Бельцы их 102 тысячи: 52 тысячи на молдавском языке и 50 тысяч на русском.

Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут явиться в день выборов на избирательный участок, могут потребовать от избирательного бюро проголосовать с помощью переносной урны по месту нахождения. В день выборов заявления можно подавать в письменной форме до 15.00 при наличии медицинской справки. В условиях чрезвычайного положения в области здравоохранения в день выборов до 15.00 часов могут голосовать по месту нахождения без необходимости предъявления медицинской справки только избиратели, у которых имеются симптомы инфекции COVID-19. Избиратели, которые придут на избирательные участки, должны иметь ручку и защитную маску, а также удостоверение личности с сопроводительным листком.

Первые результаты будут подведены после закрытия участков. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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