Жителей страны призвали соблюдать правила пожарной безопасности

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об исключительной пожарной опасности (V класс). Предупреждение будет действовать вплоть до 12 сентября.

В связи с этим пожарные призывают население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить огонь в лесах, парках и скверах. В условиях низкой влажности, ветра и высокой температуры воздуха любой источник возгорания может стать причиной крупного пожара.

В случае возгораний следует незамедлительно звонить в службу 112.

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