Жителей страны призвали соблюдать правила пожарной безопасности

Жителей страны призвали соблюдать правила пожарной безопасности

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об исключительной пожарной опасности (V класс). Предупреждение будет действовать вплоть до 12 сентября.

В связи с этим пожарные призывают население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить огонь в лесах, парках и скверах. В условиях низкой влажности, ветра и высокой температуры воздуха любой источник возгорания может стать причиной крупного пожара.

В случае возгораний следует незамедлительно звонить в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md