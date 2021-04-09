Жителей страны ожидают тёплые выходные без осадков

Жителей страны ожидают тёплые выходные без осадков

Грядущие выходные будут тёплыми, не ожидается существенных осадков.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу днём температура составит 11-16 градусов тепла. Однако ночью, пишет moldpres.md, градусники покажут до -5°C.

Немного теплее будет в воскресенье: 12-17 градусов тепла днём, а ночью – до 3 градусов мороза. В выходные дни ожидается переменная облачность с порывами ветра от слабого до умеренного.

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