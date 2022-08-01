Жителей столицы призывают подписаться за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона (ВИДЕО)

Жителей столицы призывают подписаться за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона (ВИДЕО)

Сделать это можно в офисах ПСРМ, а также в установленных по городу палатках. При себе необходимо иметь удостоверение личности с указанной в нём кишинёвской пропиской, отметил глава инициативной группы, вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару. 

– Народ должен решать судьбу стадиона, а не кучка каких-то людей. Мы могли бы восстановить этот объект, а США могут построить своё посольство в другом месте, деньги у них есть…Только мы можем остановить власть. Она не имеет право распоряжаться народным имуществом в своих интересах, – сказал Кожокару. 


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