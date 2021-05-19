Массовые отключения света в столице: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в среду, 19 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Негру-Водэ 107-117, 172-210, 9999, Буребиста 113, 172, Д. Бачоюлуй 171, 279-331, Гренобля 311, 325 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 4 – с 13:00 до 17:00. ул. А. Теодорович 8 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Бельцкий 14, 18, 19, 21/2, 21/4, 22/1, 23, 25/1, Толбухина 24/1, Берзарина 13, 15, 20, 26, Петрикань 16, 99, 388, 999, 9989, С. Койпан 7, 12 – с 11:00 до 17:00. Московский пр-т 14/1, кв. 103-156 – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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