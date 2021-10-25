Жителей Рышкановки и Гидигича ждут перебои с водой

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, 26 октября с 09:00 до 15:00 без воды останутся граждане, проживающие в коммуне Гидигич по улицам: Поноарелор, Кымпией, Буков, Шт. Няга.

Кроме того, с 09:00 до 24:00 воды не будет у столичных потребителей, живущих по адресам: пер. Студенцилор, 7/3, 2-4 (в том числе с дробями), ул. Соколень, 2а, 1-3-5 (в том числе с дробями). С 09:00 до 15:00 отключения ожидаются на Московском проспекте, 14.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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