Жителей Приднестровья “терроризируют” мошенники: всего за сутки они “обобрали” семерых

Жителей Приднестровья “терроризируют” мошенники: всего за сутки они “обобрали” семерых

Только в Тирасполе за сутки было зарегистрировано 7 фактов мошенничества. Общая сумма ущерба – свыше 60 тысяч приднестровских рублей.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и не вводить свои данные на сомнительных сайтах, иначе можно лишиться всех средств на банковском счёте.

– Предлогом для разговора служит объявление человека о продаже чего-либо. С продавцом связываются в мессенджерах. Под видом иногородних предлагают оформить покупку и отправку товара через сайт «Новая почта». Кидают ссылку для регистрации, которая оказывается фейковой, – рассказали в пресс-службе ведомства.

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