Жителей муниципия призывают более ответственно относиться к мерам защиты от COVID-19

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Примария призывает жителей столицы и пригородов соблюдать меры по предотвращению заражения COVID-19 и ограничения, установленные властями. Гражданам напоминают, что в Кишинёве зарегистрировано самое большое количество случаев коронавируса и установлен “красный” код опасности в сфере общественного здоровья.

Как сообщила начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, ситуация относительно COVID-19 на территории муниципия остаётся тревожной. Количество случаев заражения увеличивается, а прогнозы – неутешительны. Много заболевших как в самой столице, так и в пригородах Дурлешты, Трушены, Бубуечь, Кодру, Сынжера, Ставчены и Бачой.

Бучарски обратилась к населению с призывом тщательно соблюдать меры защиты от коронавируса: обязательно носить маску в многолюдных местах и ​​закрытых помещениях, как можно чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, регулярно проветривать помещения. Родителей просят не разрешать малышам находиться на детских площадках.

В случае подозрительных симптомов следует обратиться к семейному врачу, а при резком ухудшении самочувствия – в “скорую”.

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