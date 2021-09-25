Жителей Молдовы ждут тёплые выходные. Воздух прогреется до +25

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В Молдову возвращается тёплая погода. Наступившие выходные будут без осадков. Не предвидится дождей и на следующей неделе.

Так, в субботу днём будет от +15 до +20 градусов. Ночью по-прежнему прохладно: от +5 до +10 градусов.

В воскресенье столбики термометров и вовсе поднимутся до +24 на севере, до +25 в центре и до +26 на юге. Будет ясно, а атмосферное давление будет повышенным.

На следующей неделе несколько похолодает, осадков не будет.

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