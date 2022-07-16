Жителей Молдовы ждут очень жаркие выходные

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По данным метеорологов, 16 и 17 июля будет безоблачно, жарко и без осадков.

В субботу в центральных районах страны температура воздуха поднимется до +31 градусов днём, а ночью составит +16..+19 градусов. В воскресенье максимальная температура составит +29 градусов в дневное время, а ночью +14..+17 градусов.

На следующей неделе будет ещё жарче. Температура воздуха достигнет +35 градусов на юге.

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