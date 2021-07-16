Жителей Молдовы ждут очень жаркие выходные

Жителей Молдовы ждут очень жаркие выходные

“Жёлтый” код из-за изнуряющей жары, объявленный ранее Государственной гидрометеорологической службой, остается в силе и в выходные.

По оценкам метеорологов, в большинстве районов максимальная температура воздуха составит 35 градусов. Ночью градусники покажут до 23 градусов. Еще теплее будет в понедельник, 19 июля, когда днем ​​ожидается 36 градусов, а ночью 25 градусов. Также в понедельник по всей стране ожидаются грозовые дожди, передаёт moldpres.md.

В этом контексте врачи предупреждают всех граждан, особенно пожилых людей, беременных женщин, детей и пациентов с сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями или аллергией, избегать прогулок на открытом солнце, носить лёгкую одежду, предпочтительно из натуральной ткани, и обязательно надевать головной убор.

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