Жителей Молдовы просят не приносить искусственные цветы на кладбище

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Власти страны и экологи призывают граждан в поминальные дни не приносить на могилы пластиковые цветы, которые загрязняют почву и воздух, а также выделяют канцерогены в процессе горения.

– Использование искусственных цветов опасно для здоровья людей и негативно сказывается на окружающей среде. Пластиковые цветы выделяют значительное количество токсичных веществ, загрязняющих почву, воздух, а также красителей, содержащих тяжелые металлы и отравляющих грунтовые воды. Период разложения нефтехимии может достигать 300 лет. Также в процессе горения выделяются диоксины, фураны и канцерогены, – пояснили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В этом контексте экологи призывают граждан внести свой вклад в защиту окружающей среды, отказавшись от покупки искусственных украшений. В качестве альтернативы гражданам предлагают посадить у могил многолетние декоративные растения, передаёт moldpres.md.

В свою очередь Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало население в этом году воздержаться от участия в поминальных богослужениях на кладбищах, поскольку опасность заражения коронавирусом высока.

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