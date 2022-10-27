Жителей Молдовы призывают по возможности не выходить на улицу в тёмное время

Учитывая тот факт, что уличное освещение в столице в условиях энергетического кризиса частично отключено, полиция выступила с рядом рекомендаций для предотвращения нежелательных инцидентов.
- Старайтесь не ходить поздно ночью одни, перемещайтесь по улицам в группах;
- Избегайте людей в состоянии алкогольного опьянения и ведущих себя подозрительно;
- Крепко удерживайте сумочку и вещи под мышкой;
- Если вы заметили, что за вами следят, переместитесь в многолюдное место;
- Не стесняйтесь обращаться за помощью к прохожим;
- При входе в здание внимательно посмотрите, нет ли в тёмных местах подозрительных лиц;
- Не носите с собой больших сумм денег/ценности;
- Не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в полиции.
Для пешеходов рекомендации следующие:
- Будьте внимательны, переходите дорогу только после того, как убедитесь в безопасности манёвра;
- Избегайте выхода на проезжую часть, особенно в тёмное время суток и в условиях плохой видимости;
- Носите одежду со светоотражающими элементами.
Водителям:
- Адаптируйте скорость движения к условиям сниженной видимости;
- Будьте осторожны на дороге, так как пешеходов порой очень трудно заметить;
- Выдерживайте большую дистанцию между своим и впереди идущим автомобилем;
- Немедленно сообщите по номеру 112, если вы стали жертвой или очевидцем преступления.
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