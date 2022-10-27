Жителей Молдовы призывают по возможности не выходить на улицу в тёмное время

Жителей Молдовы призывают по возможности не выходить на улицу в тёмное время

Учитывая тот факт, что уличное освещение в столице в условиях энергетического кризиса частично отключено, полиция выступила с рядом рекомендаций для предотвращения нежелательных инцидентов. 

  • Старайтесь не ходить поздно ночью одни, перемещайтесь по улицам в группах;
  • Избегайте людей в состоянии алкогольного опьянения и ведущих себя подозрительно;
  • Крепко удерживайте сумочку и вещи под мышкой;
  • Если вы заметили, что за вами следят, переместитесь в многолюдное место;
  • Не стесняйтесь обращаться за помощью к прохожим; 
  • При входе в здание внимательно посмотрите, нет ли в тёмных местах подозрительных лиц; 
  • Не носите с собой больших сумм денег/ценности;
  • Не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в полиции. 

Для пешеходов рекомендации следующие: 

  • Будьте внимательны, переходите дорогу только после того, как убедитесь в безопасности манёвра; 
  • Избегайте выхода на проезжую часть, особенно в тёмное время суток и в условиях плохой видимости; 
  • Носите одежду со светоотражающими элементами.

Водителям:

  • Адаптируйте скорость движения к условиям сниженной видимости; 
  • Будьте осторожны на дороге, так как пешеходов порой очень трудно заметить;
  • Выдерживайте большую дистанцию ​​между своим и впереди идущим автомобилем; 
  • Немедленно сообщите по номеру 112, если вы стали жертвой или очевидцем преступления.

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