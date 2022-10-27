Жителей Молдовы призывают по возможности не выходить на улицу в тёмное время

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Учитывая тот факт, что уличное освещение в столице в условиях энергетического кризиса частично отключено, полиция выступила с рядом рекомендаций для предотвращения нежелательных инцидентов.

Старайтесь не ходить поздно ночью одни, перемещайтесь по улицам в группах;

Избегайте людей в состоянии алкогольного опьянения и ведущих себя подозрительно;

Крепко удерживайте сумочку и вещи под мышкой;

Если вы заметили, что за вами следят, переместитесь в многолюдное место;

Не стесняйтесь обращаться за помощью к прохожим;

При входе в здание внимательно посмотрите, нет ли в тёмных местах подозрительных лиц;

Не носите с собой больших сумм денег/ценности;

Не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в полиции.

Для пешеходов рекомендации следующие:

Будьте внимательны, переходите дорогу только после того, как убедитесь в безопасности манёвра;

Избегайте выхода на проезжую часть, особенно в тёмное время суток и в условиях плохой видимости;

Носите одежду со светоотражающими элементами.

Водителям:

Адаптируйте скорость движения к условиям сниженной видимости;

Будьте осторожны на дороге, так как пешеходов порой очень трудно заметить;

Выдерживайте большую дистанцию ​​между своим и впереди идущим автомобилем;

Немедленно сообщите по номеру 112, если вы стали жертвой или очевидцем преступления.

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