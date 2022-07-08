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Жителей Молдовы призывают экономить воду. В период экстремальной жары потребление выросло, а уровень рек и подземных источников падает. Дождей нет и пока не предвидится.

Вода может закончиться – предупреждает в объявлении мэрия села Гидигич. Населённый пункт находится в пригороде Кишинёва, но даже здесь, недалеко от столицы, ожидают перебоев с водой. Летом потребление растёт. Местные власти призывают людей закрывать краны плотно и вместо ванны принимать душ, сообщает МИР24.

– Давление в кранах падает, особенно вечером, когда все возвращаются после работы домой и начинают использовать воду одновременно. Иногда между соседями даже возникают ссоры, – говорит специалист мэрии Виктория Калмыш.

В селе Гидигич качают воду из подземных артезианских скважин. Но из-за жары уровень воды в них упал. Дожди не идут, а расход увеличился. Чтобы обеспечить нужный объём в трубах, в селе построили насосную станцию. Впервые за 30 лет подключатся к водопроводу столицы. Вода в него поступает из реки Днестр.

– Во дворе насосной станции появятся два резервуара, по тысяче кубических метров каждый. Вода из них будет качаться по мере необходимости, чтобы обеспечивать нужное давление в летний период, – подчёркивает Виктория Калмыш.

Это позволит селу избежать перебоев с подачей воды, когда потребление растет. А запасы, сделанные осенью или зимой, выручат в жаркое время года. Делать такие резервы в пригородах призывает и компания-поставщик водопроводной воды.

– Полив газонов, мытьё тротуаров, наполнение бассейнов – этот объём, потреблённый дополнительно, ставит поставщика в сложное положение, особенно в условиях, когда осадков меньше, а температуры высокие, – отмечает генеральный директор предприятия «Апэ-Канал Кишинёв» Ирина Гутник.

Пока вода поступает в штатном режиме. Но, если не экономить, могут возникнуть проблемы. В Молдове мелеют малые реки, а они питают главную артерию – Днестр.

Осадков, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не предвидится. А это значит, что реки продолжат мелеть. Гидрологическая засуха объявлена до конца недели.

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