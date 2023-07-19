Жителей Молдовы атакуют кусачие клопы: специалисты рассказали о причинах их массового нашествия

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В Молдове – нашествие клопов, известных как платановая кружевницы. Это небольшие насекомые размером около трех миллиметров. Их родина – Северная Америка, но уже несколько лет вредителей встречают и в нашей стране. По словам специалистов НАБПП, эти насекомые появляются во время жары и не представляют опасности для человека, но вызывают дискомфорт, так как кусаются.

Специалист Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) Виорел Кетрарь рекомендует гражданам использовать обычный спрей от насекомых – он может защитить от платановой кружевницы, передает radiomoldova.md.

– Они безвредны для человека, они наносят вред только платанам. Клопы путают лиственные части растений с кожей человека и поэтому кусают, а это в свою очередь доставляет дискомфорт. Первая волна начинается в июне, вторая – в августе, — сказал Виорел Кетрарь.

По словам эксперта НАБПП Луминица Сувейка, платановая кружевница безвредна для людей, по крайней мере до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания после укусов этих клопов. Однако эксперт призвала не забывать, что любое насекомое в большей или меньшей степени является переносчиком инфекции.

– Эти насекомые прилипают к одежде. Но до сих пор мы не сталкивались со случаями, когда клопы причинили человеку серьезные проблемы, разве что небольшие укусы. Нас могут защитить спреи от насекомых, плюс личная гигиена, — сказала Луминица Сувейка.

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