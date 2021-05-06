Жителей Кишинёва призывают не использовать канализационную сеть для утилизации отходов

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Очень часто в канализационной сети оказываются медицинские маски, пакеты, упаковки, гигиенические изделия, тряпки, одноразовые перчатки и т.д. Это, в свою очередь, блокирует систему и приводит к различным поломкам. Представители компании “Apă-Canal Chișinău” призывают граждан не выбрасывать отходы в канализационную сеть.

– Некоторые потребители не понимают или не хотят понимать, что унитаз не является мусорным баком. Все эти отходы ежедневно проходят через канализационную сеть. В большинстве случаев они попадают на очистные сооружения, но нередко и застревают, блокируя систему, – отмечается в сообщении поставщика.

“Apă-Canal Chișinău” отмечает, что в канализационную систему нельзя выбрасывать твердые отходы, например, гипсовый или цементный раствор, оставшийся после строительных работ или ремонта. Также в канализацию не должны попадать тряпки, медицинская вата и средства интимной гигиены. А после приготовления пищи, грязную и жирную посуду необходимо промывать горячей водой, иначе жир, попадая в канализационные трубы, образует отложения, из-за чего трубы быстро забиваются, передаёт ipn.md.

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