Жителей и гостей страны приглашают на “Ночь музеев”

Жителей и гостей страны приглашают на “Ночь музеев”

После двухлетнего перерыва из-за пандемии всех желающих вновь ждут на Европейской ночи музеев. Мероприятие пройдёт в этом году в субботу, 14 мая.

В программе – образовательные и творческие мастер-классы с участием художников, экспертов в области музыки и поэзии. Также в некоторых музеях состоятся презентации книг и музыкальные концерты, пишет publika.md.

Мероприятия продлятся до 23:00. Вход бесплатный.

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