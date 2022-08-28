Жителей и гостей столицы ждут на Фестивале альтернативного транспорта

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Он начнётся в 11.00 на улице Албишоара (пересечение с улицей Михая Витязула).

В программе:

11:15 – 11:30. Старт Alternohora( участники должны быть в защитных касках).

10:30 – 17:00. Соревнование по поеданию пиццы на скорость, организованное Record.md.

Открытый чемпионат города Кишинёв по велоспорту – гонка Criterium, организованная Федерацией велоспорта РМ. Регистрация участников доступна по ссылке:

https://forms.gle/ZFisZiLA8w5yz2q5A (https://forms.gle/ZFisZiLA8w5yz2q5A?fbclid=IwAR2rOpeCTeFruNwaHywJFSCfSdtszXB5lasfb0rnBQy2to0UlORHtGe1Lac)

13.00 – 14.00 регистрация участников.

14.00 – старт для категории “дети” (2011 и младше) (10 km).

14.30 – старт для категорий “кадеты” (2008 – 2010) и “девушки-любители” (16km).

15.30 – старт для категории “юниоры” (2004-2007) (24km).

16.30 – старт для категорий “мастерс” (2003 и старше) – (28km).

17.30 – награждение участников.

А также:

13:00 – 18:00 – первый этап чемпионата Молдовы Moto Gymkhana.

10.00 – открытый чемпионат по роликам.

14:00 – 15:00 – демонстрационные шоу по подъёму бревна, покрышки и тяги трактора, организованные Спортивным клубом “Силач”.

14:00 – 18:00 – викторины и конкурсы по безопасности дорожного движения, организованные Полицией РМ и Автомобильным клубом.

12:30 – 14:30 – 16:00 – 18:00 – детские мотопробеги от ALLMOTO и POKA2SKI.MD.

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