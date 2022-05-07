Жителей и гостей столицы приглашают в путешествие по городу на троллейбусе

Жителей и гостей столицы приглашают в путешествие по городу на троллейбусе

В выходные дни в Кишинёве будет курсировать туристический троллейбус. Он будет проезжать рядом с главными достопримечательностями города.

Троллейбус будет курсировать следующим образом:

  • 1 рейс: начало в 12.00 (аудиогид на русском языке);
  • 2 рейс: начало в 14.00 (аудиогид на английском языке);
  • 3 рейс: начало в 16.00 (аудиогид на молдавском языке). 

Место отправления – Арка Победы. В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

Цель запуска проекта «Туристический троллейбус – достопримечательности Кишинёва» – популяризация туристических достопримечательностей молдавской столицы. Так, жители и гости города смогут узнавать и открывать для себя историю улиц и личностей, которые ознаменовали его развитие.

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