Жителей Дурлешт ожидают перебои с водой

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 22:00 в пятницу воды не будет на следующих улицах в Дурлештах: Ливезилор (включая переулок), Чишмелелор, Редиул Мик, В. Лупу, 2, 4, 1-5, А. чел Бун, 6-50, 3-29.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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