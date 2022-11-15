Жителей Дурлешт ожидают отключения воды

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 в среду воды не будет на следующих улицах в Дурлештах:

Н. Димо, A. Орлов, M. Одатюк, Бисеричий, Ш. Чобану, A. Пэунеску, И. Солтыс, Д. Кантемир, Плопилор, пер. Плопилор, Фэцерилор, Картуша, Г. Уреке.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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