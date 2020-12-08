Житель Унген устроил дрифт вокруг новогодней ёлки (ВИДЕО)

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21-летний водитель решил устроить “хоровод” вокруг главной ёлки города на своём BMW. Вместе с ним в машине находились его приятели.

Как пишет protv.md, инцидент произошёл накануне. Смельчак начал “нарезать” круги вокруг рождественской ели на главной площади города, несмотря на то, что там были люди.

За хулиганство молодому человеку предстоит ответить по закону. Ему “светят” неоплачиваемые общественные работы и лишение прав сроком на год.

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