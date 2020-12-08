Житель Унген устроил дрифт вокруг новогодней ёлки (ВИДЕО)

Житель Унген устроил дрифт вокруг новогодней ёлки (ВИДЕО)

21-летний водитель решил устроить “хоровод” вокруг главной ёлки города на своём BMW. Вместе с ним в машине находились его приятели.

Как пишет protv.md, инцидент произошёл накануне. Смельчак начал “нарезать” круги вокруг рождественской ели на главной площади города, несмотря на то, что там были люди.

За хулиганство молодому человеку предстоит ответить по закону. Ему “светят” неоплачиваемые общественные работы и лишение прав сроком на год.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md