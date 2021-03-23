Житель Унген пытался попасть домой по поддельному тесту на COVID-19

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Накануне в пункте пропуска “Крива” пограничники проверили молдаванина, который возвращался из Украины. 30-летний мужчина предъявил на контроле отрицательный результат теста на коронавирус.

В ходе расследования были выявлены несоответствия: гражданин выехал из Молдовы 21 марта, в то время как анализ якобы проводился во Львове (Украина) 20 марта. Мужчина признался, что купил результат теста через посредников за 200 евро.

Документ изъяли и отправили на дополнительную экспертизу. Нарушителю грозит уголовное наказание.

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