Житель Унген окажется в суде за жестокое убийство

Житель Унген окажется в суде за жестокое убийство

Прокуратура Унгенского района завершила расследование и направила в суд дело об убийстве.

Правоохранители установили, что обвиняемый решился на преступление, чтобы не возвращать долг в размере 90 000 леев. Находясь в поле с женщиной, которая требовала вернуть долг, мужчина нанёс ей множественные удары ножом в шею. От полученных травм жертва скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник спрятал труп в лесополосе. Через два дня мужчина вернулся на место преступления и перепрятал тело, закопав труп на другом поле.

Обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время он находится под предварительным арестом.

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