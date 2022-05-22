Житель Тирасполя оказался в реанимации после купания в Днестре

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В субботу вечером в Тирасполе группа приятелей решила подышать свежим воздухом на берегу Днестра. Расположились в районе гребной базы. Вдруг один из них решил окунуться. Нырнул в воду, ударился головой о дно и потерял сознание.

Всплывшее тело увидели его товарищи и бросились на помощь. Очевидцы вызвали спасателей, милицию и скорую.

К моменту прибытия экстренных служб пострадавшего привели в чувства. Мужчина пояснил, что не чувствует ног и не может пошевелить телом. Его госпитализировали в реанимационное отделение РКБ. Позже врачи диагностировали у 29-летнего пациента закрытый перелом пятого шейного позвонка, ушибы и ссадины.

Стоит отметить, что сезон купания в Приднестровье открывается с 1 июня. Именно с этого дня спасатели заступят на посты на отведённых для отдыха и проверенных участках, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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