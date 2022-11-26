Житель Тирасполя до смерти забил друга отца стулом

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Трагедия случилась накануне. Приятели встретились, решили выпить. Отдых начали в «наливайке», продолжили у 61-летнего товарища. Последние два месяца он жил в пустующем доме друга вмсете с сыном.

Основательно охмелев, приятели поругались. Со слов подозреваемого, старший товарищ обвинил его в распущенности и нетрадиционных романтических взглядах. Мужчина, который неоднократно судим, серьёзно оскорбился. Честь и достоинство решил защищать кулаками. Сначала бил обидчика руками, затем продолжил попавшимся на глаза стулом, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Восстанавливать душевное равновесие мужчина отправился в центр Тирасполя. На место трагических событий тираспольчанин вернулся спустя сутки. Труп товарища трогать не стал, а вот орудие преступления – всё, что осталось от стула, – выбросил от греха подальше. Замести следы не удалось, уже вечером его задержали по подозрению в совершении убийства.

За убийство друга отца мужчине может грозить от шести до двадцати лет лишения свободы.

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