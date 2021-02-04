Житель Теленешт жестоко расправился с женой

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Трагедия произошла минувшей ночью.

По данным полиции, мужчина позвонил в службу 112 и сообщил, что нашёл свою 60-летнюю супругу мёртвой. На теле погибшей обнаружили ножевые ранения. В ходе разбирательства оперативникам удалось выяснить, что женщину убил её же супруг, который впоследствии вызвал полицию, передаёт deschide.md.

Мужчина был пьян. На его руке была рана, а одежда была испачкана кровью. Соседи и родственники говорят, что супруги в последнее время часто ругались.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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