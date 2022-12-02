Житель Теленешт получил срок за убийство односельчанина молотком

Житель Теленешт получил срок за убийство односельчанина молотком

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы мужчину, совершившего убийство.

Находясь в гостях у жителя Теленештского района, в результате конфликта подвыпивший обвиняемый дважды ударил хозяина дома кувалдой по голове. Потерпевший скончался на месте.

Подсудимый признал свою вину. Суд постановил взыскать с ответчика сумму в размере 404 100 леев, за материальный и моральный ущерб, а также за судебные издержки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md