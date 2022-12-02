Житель Теленешт получил срок за убийство односельчанина молотком

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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы мужчину, совершившего убийство.

Находясь в гостях у жителя Теленештского района, в результате конфликта подвыпивший обвиняемый дважды ударил хозяина дома кувалдой по голове. Потерпевший скончался на месте.

Подсудимый признал свою вину. Суд постановил взыскать с ответчика сумму в размере 404 100 леев, за материальный и моральный ущерб, а также за судебные издержки.

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