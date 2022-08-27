Житель Тараклии “соблазнял” несовершеннолетнюю падчерицу планшетом

Житель Тараклии “соблазнял” несовершеннолетнюю падчерицу планшетом

49-летний мужчина из Тараклии задержан по обвинению в развратных действиях и двух эпизодах совращения несовершеннолетней.

По информации прокуратуры, мужчина проявлял действия сексуального характера (непристойные разговоры, прикосновения, поцелуи) в отношении падчерицы, которой не исполнилось 16 лет. Также мужчина отсылал падчерице и племяннице своей жены сообщения с предложением вступить с ним в половые отношения в обмен на ноутбук или планшет.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под превентивным арестом на 30 суток.

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