Житель Страшен познакомился с девушкой и склонил её к занятию проституцией

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам привлекла к ответственности уроженца Страшен, обвиняемого в сексуальной эксплуатации 19-летней девушки.

Жертва познакомилась в социальных сетях с молодым человеком, находившимся за границей. По возвращении мужчины пара начала встречаться, а вскоре молодой человек заставил возлюбленную оказывать сексуальные услуги другим мужчинам.

Впоследствии одному из “клиентов”, а также подельнику главного фигуранта, также было предъявлено обвинение. По ходатайству прокуроров был наложен арест на квартиру обвиняемого в торговле людьми стоимостью около миллиона леев.

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