Житель Страшен напал с ножом на бывшую жену и собственного двухлетнего ребёнка

Житель Страшен напал с ножом на бывшую жену и собственного двухлетнего ребёнка

46-летний мужчина попытался убить бывшую супругу и двухлетнего сына. Инцидент произошёл в одном из сёл Страшенского района. 

Согласно представленным данным, мужчина пришёл в гости к экс-жене. Между ними произошёл конфликт. В результате гражданин избил 40-летнюю женщину, облил бензином, после чего взял нож и ранил им несколько раз её и их двухлетнего ребёнка.

Пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшему грозит тюрьма.

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