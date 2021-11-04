Житель Страшен едва не умер от отравления угарным газом

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Трагедия произошла сегодня утром в селе Кириянка.

62-летнего мужчину без сознания обнаружил коллега по работе. Мужчина вызвал “скорую”.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, в коме I степени. В больнице сельчанин пришёл в себя, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Как позже установили сотрудники ГИЧС, мужчина отравился угарным газом из-за неисправности печи. Разбирательство продолжается.

По данным ГИЧС, с начала года отравление угарным газом получили 43 человека, 7 из которых погибли.

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