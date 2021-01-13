Житель столицы выращивал коноплю в своей квартире (ВИДЕО)

0

Полицейский патруль прибыл по вызову в квартиру на Рышкановке, где между сожителями произошёл семейный конфликт.

У 37-летнего мужчины и его 29-летней сожительницы полиция обнаружила наркотические вещества. При обыске в квартире также были обнаружены растения конопли, измельчённые наркотические вещества, пакеты для расфасовки и самодельное устройство для употребления наркотиков.

Всё изъятое было направлено на экспертизу. В ходе разбирательств мужчина признал, что выращивал наркосодержащие растения для собственного употребления. Теперь ему может грозить штраф от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемая работа в пользу общества до 150 часов или лишение свободы до 1 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.