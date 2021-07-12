Житель столицы украл у соседа телевизор и продал (ВИДЕО)

0

В полицию обратился 61-летний житель Буюкан. Мужчина сообщил, что его ограбили.

В ходе расследования выяснилось, что к пострадавшему домой зашёл 27-летний сосед и вынес из квартиры телевизор стоимостью 9 000 леев.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украденный телевизор сдал в ломбард. Имущество было изъято и возвращено владельцу.

За ограбление правонарушителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.