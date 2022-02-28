Житель столицы снимал интимные сцены, чтобы потом шантажировать экс-возлюбленную

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Прокуратура завела уголовное дело на молодого человека, который тайно снимал на видео моменты интимной близости со своей девушкой, а после разрыва отношений грозил обнародовать компромат.

Пара начала встречаться летом 2021 года. Как оказалось, житель столицы без согласия девушки снимал интимные моменты их жизни. Осенью прошлого года девушка приняла решение разорвать отношения, но парень настаивал на их возобновлении, угрожая разглашением информации интимного характера.

Жертва обратилась в полицию. Молодой человек свою вину не признал, судебное разбирательство продолжается.

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