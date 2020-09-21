Житель столицы скончался в результате падения с балкона многоэтажки

Житель столицы скончался в результате падения с балкона многоэтажки

Речь идёт о 41-летнем мужчине. Он упал с балкона шестого этажа. Врачам не удалась его спасти. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, погибший жил в съёмной квартире на Ботанике. Соседи рассказали, что мужчина в подвыпившем состоянии вышел на балкон и упал. На его теле не было найдено следов насильственной смерти, передаёт unimedia.info.

Свидетели трагедии говорят, что мужчина прислонился к балюстраде, но она под давлением сломалась. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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