Житель столицы скончался после падения с 9-го этажа

Житель столицы скончался после падения с 9-го этажа

Минувшей ночью из окна столичной многоэтажки выпал 25-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Богдан Воевод на Рышкановке.

Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть мужчины, пишет deschide.md. Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, речь идёт о самоубийстве.

– Мужчина выпал из окна квартиры на 9-м этаже, где проживал с родителями. Прощальной записки он не оставил, – уточнила Стати.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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