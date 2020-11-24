Житель столицы с наркотиками в кармане попался патрульным

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Инцидент произошёл накануне на одной из улиц сектора Ботаника. Карабинеры обратили внимание на молодого человека, который, завидев патруль, резко изменил направление движения.

Парня остановили для проверки, однако он попытался сбежать. Карабинеры всё же задержали его и доставили в инспекторат, пишет echipa.md.

У 23-летнего кишинёвца обнаружили пакет с предположительно наркотическим веществом, который был изъят и направлен на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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